Diyarbakır'da bedensel engelli kişinin motosikletini çalan 2 zanlı yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, bedensel engelli kişinin 3 tekerlekli motosikletini çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı, bulunan motosiklet sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan, doğuştan bedensel engelli Muhammed Taşpınar'a (45) ait 3 tekerlekli motosiklet, dört gün önce evinin önünden çalındı.

Büyük üzüntü yaşayan Taşpınar'a, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan tarafından aynı gün motosiklet hediye edildi.

Zanlıların yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sonuç verdi.

Polis, Taşpınar'ın motosikletini çaldığı iddiasıyla S.K. ve Y.Y'yi yakaladı.

Çalınan motosiklet, Taşpınar'a teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, yaptığı açıklamada, ilçede huzur ve güvenin, halkın mal ve can güvenliğinin sağlanması için tüm birimlerin 24 saat aralıksız olarak titiz ve özveri ile çalıştığını belirtti.

İşlek, engelli vatandaşın aracını çalan zanlıların da bu titiz çalışma ile yakalandığını ve motosikletin bulunduğunu ifade etti.

