Diyarbakır'da bıçaklı saldırı sonucu yaralanan 4 gençten 1'i hayatını kaybetti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir parkta uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu yaralanan 4 gençten 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bağlar'da dershaneden çıkan 4 öğrenci Reyhan Parkı'nda oturdukları sırada madde bağımlısı oldukları öne sürülen bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırıda 2'si ağır 4 genç yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 2'si Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine, 2'si ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Özel hastaneye kaldırılan yaralı gençlerden 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 1 genç tedavisinin ardından taburcu edildi.

2 gencin DÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Polis ekiplerince kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.



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