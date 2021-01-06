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Diyarbakır'da bir evde 3 kişinin cesedi bulundu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.01.2021 16:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da bir evde 3 kişinin cesedi bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir evde 3 kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, yakınlarına ulaşamayan kişilerin ihbarı üzerine Yenişehir ilçesi Ali Emiri 4 Sokak'ta bir apartman dairesine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapıyı kırarak içeri giren ekipler tarafından avukat Ömer Baran ve eşi Müjde Baran ile ismi henüz belirlenemeyen bir erkeğin cesedi bulundu.

Girişte yoğun gaz kokusunun tespit edilmesi üzerine yapılan kontrolde, mutfaktaki ocaklardan birinin açık olduğu belirlendi.

Cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

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