YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da bir kadının telefonunu çalan iki kapkaç zanlısı yakalandı

Diyarbakır'da bir kadının telefonunu çalan iki kapkaç zanlısı yakalandı

08.08.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bir kadının telefonunu çalan iki kapkaç zanlısı yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıkları güvenlik kamerasıyla tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'ndeki bir ara sokakta, 31 Temmuz'da iki zanlı takip ettikleri kadının elindeki cep telefonun kapkaç yöntemiyle çaldı.

Çalışma başlatan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından şüphelilerin M.T. ve F.K. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Güvenlik kamerasına, beraberindekilerle bir binaya girmek üzere olan kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlıların bölgeden hızla uzaklaşması yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başepiskopos Ateşyan'ın ablası için Diyarbakır'daki tarihi kilisede cenaze töreni yapıldıBaşepiskopos Ateşyan'ın ablası için Diyarbakır'daki tarihi kilisede cenaze töreni yapıldı
Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldıKahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı
Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandıSeslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:21
Öğle
12:30
İkindi
16:18
Akşam
19:29
Yatsı
20:56

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazartesi

Ege Eczanesi
Yenisehir
Bahar Eczanesi
Yenisehir
Canan Eczanesi
Baglar
Nurdan Eczanesi
Baglar
İskanevleri Eczanesi
Baglar
Diclekent Eczanesi
Kayapinar
Kartal Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.