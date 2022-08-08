Diyarbakır'da bir kadının telefonunu çalan iki kapkaç zanlısı yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıkları güvenlik kamerasıyla tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'ndeki bir ara sokakta, 31 Temmuz'da iki zanlı takip ettikleri kadının elindeki cep telefonun kapkaç yöntemiyle çaldı.

Çalışma başlatan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından şüphelilerin M.T. ve F.K. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Güvenlik kamerasına, beraberindekilerle bir binaya girmek üzere olan kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlıların bölgeden hızla uzaklaşması yansıdı.



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