Diyarbakır'da bir kişi silahla öldürülmüş bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir kişi silahla öldürülmüş bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kala Mahallesi'ndeki mezarlığın yakınında yerde hareketsiz bulunan bir kişiyle ilgili ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, vücudunda uzun namlulu silah mermisi izi tespit edilen Cemal A'nın (62) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Cemal A'nın akrabalarının, arazi anlaşmazlığı nedeniyle başka bir aile ile husumetlerinin bulunduğu iddia edildi.
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