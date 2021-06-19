Diyarbakır'da bir petrol ofisinde alacak verecek kavgası: 16 gözaltı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da meydana gelen alacak verecek kavgasına ilişkin 16 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.
Merkez Sur ilçesine bağlı Kıtılbıl Mahallesi'nde bir petrol ofisinde alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.
Kavgaya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında petrol ofisinde 16 şüpheli gözaltına alındı.
Çeşitli suçlardan suç kayıtları bulunan zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 6 uzun namlulu silah, 4 tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz