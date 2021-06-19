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Diyarbakır'da bir petrol ofisinde alacak verecek kavgası: 16 gözaltı

19.06.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bir petrol ofisinde alacak verecek kavgası: 16 gözaltı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da meydana gelen alacak verecek kavgasına ilişkin 16 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

Merkez Sur ilçesine bağlı Kıtılbıl Mahallesi'nde bir petrol ofisinde alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

Kavgaya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında petrol ofisinde 16 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan suç kayıtları bulunan zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 6 uzun namlulu silah, 4 tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

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