YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da bir polisin şehit edildiği olayın faili yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Diyarbakır'da bir polisin şehit edildiği olayın faili yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

05.10.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bir polisin şehit edildiği olayın faili yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 12 yıl önce iki aile arasındaki kavga sonrası, taraflardan bazıları doktor raporu için hastaneye götürülürken araca ateş açılması sonucu polis memuru Özkan Yiğen'in şehit olduğu saldırının firari hükümlüsü R.T, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi'nde 27 Ağustos 2010'da Tanrıverdi ve Ertan aileleri arasında çıkan kavga sonrası bazı şüpheliler doktor raporu için hastaneye götürülürken araca yönelik silahlı saldırıda polis memuru Yiğen'in şehit edilmesine ilişkin saldırganların yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünde oluşturulan özel ekip, firari hükümlü R.T'yi (53) saklandığı evde gözaltına aldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu bünyesinde kurulan özel ekibin Irak'a kaçmaya hazırlanırken yakaladığı R.T, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Hakkında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesince "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" ve 8 ayrı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 73 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü R.T, işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Polis memuru Yiğen'i şehit eden, araçta bulunan bir diğer polis memuru ile 7 müştekiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işleyen Mehmet Emin Tanrıverdi (66) de aynı ilçede saklandığı adreste geçen yıl yakalanmış, 73 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilen Tanrıverdi, 20 Kasım 2021'de cezaevine teslim edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da toz taşınımı etkili olduDiyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu
Şarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdıŞarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdı
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nun eşleşmeleri belli olduZiraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nun eşleşmeleri belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
04:51
Sabah
06:11
Öğle
12:13
İkindi
15:29
Akşam
18:04
Yatsı
19:20

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Çarşamba

Vefa Eczanesi
Sur
Şilbe Yolaltı Eczanesi
Yenisehir
Asya Eczanesi
Baglar
Helin Eczanesi
Baglar
Rüzgar Eczanesi
Baglar
Ekin Dila Eczanesi
Kayapinar
Nehir Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Şoke etti! ''Tüm hücrelerinle sevişmek istiyorum dedi ve...''

Şoke etti! ''Tüm hücrelerinle sevişmek istiyorum dedi ve...''

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.