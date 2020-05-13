Diyarbakır'da bir terörist ölü, bir terörist sağ ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda bir teröristin ölü, turuncu kategoride aranan bir teröristin de sağ ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Sağgöze kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Operasyonda bir terörist ölü, bir terörist de sağ olarak ele geçirildi.

- Turuncu Liste'de aranıyordu

Sağ olarak ele geçirilen teröristin, terörden arananlarda 1 milyon liraya kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Serhabun Lice alan sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K. olduğu belirlendi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

