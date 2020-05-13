YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Diyarbakır'da bir terörist ölü, bir terörist sağ ele geçirildi

Diyarbakır'da bir terörist ölü, bir terörist sağ ele geçirildi

ANKARA HABERLERİ  | 13.05.2020 16:54 | Son Güncelleme

Jandarma Özel Harekat timlerince Lice ilçesi kırsalındaki operasyonda sağ ele geçirilen teröristin, turuncu kategoride aranan Heba Rodi kod adlı T.K. olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda bir teröristin ölü, turuncu kategoride aranan bir teröristin de sağ ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Sağgöze kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Operasyonda bir terörist ölü, bir terörist de sağ olarak ele geçirildi.

- Turuncu Liste'de aranıyordu

Sağ olarak ele geçirilen teröristin, terörden arananlarda 1 milyon liraya kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Serhabun Lice alan sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K. olduğu belirlendi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 13 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:46
Sabah
05:28
Öğle
12:50
İkindi
16:43
Akşam
20:02
Yatsı
21:37

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Çarşamba

Devran Eczanesi
Cankaya
Gençtoy Eczanesi
Cankaya
Çalık Eczanesi
Yenimahalle
İlknur Eczanesi
Mamak
Çankırı Eczanesi
Mamak
Gökşen Eczanesi
Cankaya
Gerek Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı

Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.