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Diyarbakır'da boru hatlarından petrol çalan 6 zanlı tutuklandı

19.09.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da boru hatlarından düzenek yerleştirerek petrol çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, boru hatlarından ham petrol çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, önceki gün düzenlenen "Sondaj Operasyonu"nda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden, aralarında çete lideri O.A'nın da bulunduğu 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da boru hatlarına düzenek yerleştirerek petrol çaldıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alınmış, operasyonda çok sayıda silah, para, ham petrol depolanan fiber tanklar ve petrol dolu variller ele geçirilmişti.

Zanlıların, hazırladıkları düzenekleri petrol borularına yerleştirerek özel bir vanayla boru hattından ham petrolün çıkışını sağladıkları, elde ettikleri ham petrolü depolara naklettikleri, tanklara doldurup arıtma işlemi yaparak sattıkları belirlenmişti.

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Diyarbakır hırsızlık Petrol boru hattı

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