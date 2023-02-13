Diyarbakır'da çadır kentler ve toplanma alanları dezenfekte ediliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ilaçlama ekipleri, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı merkezlerde tedbir alıyor.

Çadır kentlerde ve toplanma alanlarında enfeksiyon nedeniyle oluşabilecek hastalıkları önlemek amacıyla dezenfekte çalışması yürüten ekipler, herhangi bir olumsuzluk oluşmaması amacıyla dezenfeksiyon çalışmasını düzenli olarak sürdürüyor.

Ekipler, vatandaşın talebine göre de çadırlarda ve toplanma alanlarında ilaçlama yapacak.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ise çadır kentlerde temizlik çalışması yaparak alanlarda çöpleri topluyor.

