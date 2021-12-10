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Diyarbakır'da çayın kenarında kadın cesedi bulundu

10.12.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da çayın kenarında kadın cesedi bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çayın kenarında kadın cesedi bulundu.

Kale Mahallesi'nden geçen Sinek Çayı'nın kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

İki çocuk annesi M.Y'ye (27) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

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