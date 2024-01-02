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Diyarbakır’da çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı yakalandı

02.01.2024 12:06 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da düzenlen operasyonda yakalanan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve farklı suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır’da çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. İcra edilen titiz çalışmalar sonucunda “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 11 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.K., aynı suçtan 16 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B., “hırsızlık" suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., “kasten öldürme” suçundan hakkında 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., “kasten öldürme” suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.K. isimli 5 şüpheli icra edilen operasyonlar neticesinde yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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