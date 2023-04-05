YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da deprem fırsatçıları iş başında: İmara açılmayacak tarım arazileri satılmaya çalışılıyor

Diyarbakır’da deprem fırsatçıları iş başında: İmara açılmayacak tarım arazileri satılmaya çalışılıyor

05.04.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır’da, vatandaşların yüksek katlı binalardan çok müstakil dubleks için arazi arayışına girmesi dolandırıcıların iştahını kabarttı.

Diyarbakır’da deprem fırsatçıları iş başında: İmara açılmayacak tarım arazileri satılmaya çalışılıyor

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır’da, yüksek katlı apartmanlarda oturmak istemeyen depremzedelerin müstakil ve dubleks ev yapabilmek için kentin dışındaki arazilerle ilgili arayış içine girmesi fırsatçıların iştahını kabarttı.

Arsa spekülatörleri, bu durumdan faydalanmak için kırsal mahallerde tarım arazisi, sulu arazi olan, tarım ve hayvancılık dışında hiçbir şekilde kullanılmayacak tapulu arazileri, ‘imara açılacak’ diyerek vatandaşlara pazarlandığı ileri sürüldü.
Söz konusu iddialara ilişkin konuşan Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, 2017 yılında bakanlar kurulunun aldığı bir karar olduğunu hatırlatarak, bu karara istinaden tarım arazileri hiçbir şekilde imara açılamayacağını söyledi.

“100 YIL SONRA DA İMARA GİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Tarım arazileri, tarımsal ve bitkisel üretim dışında hiçbir amaç doğrultusunda kullanılamayacağını belirten İskenderoğlu, “Ki doğrusu da dediğim gibidir. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır’da bazı şahıslar ellerindeki tapu ile vatandaşı kandırıyor. Esen, Güzelköy, Yaytaş ve Başil Mahallesi gibi mahallelerimizin kırsal kesimlerinde 100 yıl sonra da imara girmesi mümkün değil. Bunlar vatandaşı mağdur edip kandırıyor. Depremin boyutunu görüp korkan vatandaşın niyetini suiistimal ediyorlar. Arazi sahipleri ‘buralar imara açılacak’, ‘Dicle Nehri’ne manzaralı’ bu çekici sözler adı altında vatandaşı kandırıyor. Dolayısıyla bu vatandaş mağdur oluyor” diye konuştu.

“DÖNÜMÜ 20 İLE 40 BİN LİRA ARASINDA, DOLANDIRICILAR VATANDAŞA DÖNÜMÜ 350-500 BİN LİRAYA KADAR SATIYOR”

“2007 yılından kalma tapular var. Şu anda bu tapular, 2 ve 3’üncü el insanlarda” diyen İskenderoğlu, şöyle konuştu:
“Onların da dönümü 20 ile 40 bin lira arasında. Fakat dolandırıcılar vatandaşa dönümünü 350 bin liradan 500 bin liraya kadar satıyor. Bu konuda Yenişehir Belediyesi kesinlikle tarım arazilerinin imara açılmasına izin vermiyor. Yapılan yeni yapılar da yıkılıyor. Doğrusu da budur. Tarım arazileri bizden sonraki nesillere kalabilecek mülkiyetlerdir. Buralara villa ve konut yapılmasına karşıyız. Buralar ülkemizin verimli tarım arazileridir.”

“BAHSE KONU GEÇEN KÖYLERDE ARAZİLERİN İMARA AÇILMASI HİÇBİR ŞEKİLDE SÖZ KONUSU DEĞİL”

Bu arazilerin o şekilde kalmasını istediklerini belirten İskenderoğlu, “Bahse konu olan yerler DSİ 10. Bölge Müdürlüğünün sulama sahasının içerisinde olan bir yerdir. Buranın imara açılması söz konusu dahi olamaz, teklif de edilemez. Diyarbakır’daki vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Kesinlikle bahse konu geçen köylerde arazilerin imara açılması hiçbir şekilde söz konusu değil” şeklinde konuştu.

“DİYARBAKIR’DAKİ TARIM ARAZİLERİNDE İMARIN AÇILMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Bahsi geçen arazilerde içme suyu, yol, elektrik ve altyapı olmadığını aktaran İskenderoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bunların olması da mümkün değil. Çünkü belediye müsaade etmiyor. Özellikle muhtarlarımıza bu tarz duyumlar gidiyor. Çoğu da şöyle; vatandaşı tapu sahipleri kandırıp diyor ki, ‘biz burayı satıyoruz ama kimsenin haberi olmasın fiyat daha da yükselecek’ diye kimseye söylemiyorlar. Bu durumda ne muhtarın haberi oluyor ne orada yaşayan vatandaşın. Bu konu Diyarbakır’ın tamamı için geçerlidir. Aynı durum Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçeleri için geçerlidir. Yani Diyarbakır’daki tarım arazilerinde imarın açılması mümkün değil.”

“BİR ARAZİ ALINMADAN ÖNCE ARAŞTIRILMADIR”

Eser Mahallesi Muhtarı Galip Eser, depremden sonra 20 bin liralık arazi 500 bin liraya çıktığını belirterek, bakanlığın bu duruma şer koyduğunu dile getirdi.

Bu arazilerin sulu tarla olduğunu ve imara açılamayacağını söyleyen Eser, “Sadece tarım yapılır. Herhangi bir villa veya konut buralara yapılamaz. Kesinlikle buralara ev yapılması yasaktır. Benim baktığım mahallede ‘arazi villa yapına uygundur’ diyerekten araziyi satmak için milleti kandırıyorlar. Halkımız da bu konuyu araştırmıyor. Kendilerine diyoruz ki, gidin Tarım İl Müdürlüğü’nde arazinin ne amaçlı olduğunu araştırın. Bir arazi alınmadan önce araştırılmadır. Yapıya uygunsa eğer eyvallah. Bu durumda gelen girişimler oluyor. Bu konuda kendilerini tarım il müdürlüğüne gönderip gerçeği gördükten sonra geri çekiliyorlar” ifadelerinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır’da üç ayrı yerde iftar çadırı kurulduDiyarbakır’da üç ayrı yerde iftar çadırı kuruldu
İzmir'de bir kişinin öldüğü komşu kavgası davasında müebbet hapis istemiİzmir'de bir kişinin öldüğü komşu kavgası davasında müebbet hapis istemi
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu için bağış kampanyası başlatıldıMillet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu için bağış kampanyası başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 5 Nisan Çarşamba

İmsak
04:29
Sabah
05:52
Öğle
12:27
İkindi
16:02
Akşam
18:52
Yatsı
20:10

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Çarşamba

Emir eczanesi
Hazro
Bismil eczanesi
Bismil
Çüngüs eczanesi
Cungus
Lice eczanesi
Lice
Narin eczanesi
Silvan
Karaz eczanesi
Kocakoy
Enis eczanesi
Baglar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.