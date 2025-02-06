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Diyarbakır'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

AA AA
06.02.2025 10:46
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Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi ve merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'nda 77 kişinin yaşamını yitirdiği Serin-2 Apartmanı enkazı önüne gelenler, saat 04.17'de enkaz alanlarına yakılan mumlar ile karanfiller bıraktı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Serin-2 Apartmanı enkazı önünde yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, hayatını kaybeden binlerce vatandaşı anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Tanrıkulu, "Diyarbakır'da yurttaşlarımız yaşamını yitirdi, yüzlercesi de yaralandı. Binlerce konut hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı durumda. İkinci yılında burada bu enkazın önündeyiz. Yaşamını yitirenlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Acıyı yaşayanların acısına birkez daha ortak oluyorum. Depremi önleyemeyiz, deprem bir doğal felakettir ama depremin sonuçlarını en aza indirmek, insani maliyetini en aza indirmek bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

Anmaya, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

DEPREMZEDELER KAYBETTİKLERİ YAKINLARINI ANDI

Depremde yıkılan Galeria Sitesi önüne gelen vatandaşlar da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren yakınları için dua etti, gözyaşı döktü.

Depremde 9 yakınını kaybeden Mehmet Buldu, depremlerde yaşamını yitiren tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Hayatını kaybeden 9 yakınını anmak amacıyla ailesiyle birlikte site enkazı önüne geldiklerini ifade eden Buldu, şöyle konuştu:

"Allah bir daha böyle ağır bir felaketi hiçbir insana göstermesin. Gerçekten acımız büyük. İkinci yıl bitiyor ama sanki yeni olmuş gibi içimizde hüzün ve acı var. Depremden sonra 13 gün boyunca onları bekledik, enkazın altındaydılar. Tekrar o üzüntüyü paylaşmak amacıyla buraya geldik. Onlara ve tüm hayatını kaybedenlere dua etmek için geldik. Üzgünüz, Rabbim hepimizi böyle afetlerden korusun."

Depremde ablası, eniştesi ve 3 yeğenini kaybeden Mehmet Şirin Ekinci de bir yeğeninin düğününe bir hafta kala hayatını kaybettiğini anlattı.

Depremde yıkılan sitenin önüne geldiklerini, günlerce beklediklerini anlatan Ekinci, şöyle konuştu:

"Yüzümüz gülse de içimiz yanıyor. Deprem 2023'te oldu ama her gün benim için acı dolu geçiyor. Ailem ile birlikte Silvan ilçesinden buraya geldik. Acımız aynı, o gün yaşadığım hisleri tekrar yaşıyorum. Tüm Türkiye'nin başı sağolsun."

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
05:50
Sabah
07:12
Öğle
12:38
İkindi
15:29
Akşam
17:54
Yatsı
19:12
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