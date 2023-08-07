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Diyarbakır'da depremde yıkılan Sözel Apartmanı'na ilişkin tutuklu 3 kişi hakkında tahliye kararı

07.08.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, onaylı betonarme projesine göre yapılması gereken SP1 betonarme perde kolonunun bina inşa edilirken yapılmadığı, binanın altındaki dershane ve spor salonunda ise kolon kesilmediği tespit edildi.

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 48 kişinin hayatını kaybettiği, altında dershane ve spor salonu bulunan binaya ilişkin soruşturmada, tutuklu 3 kişinin tahliyesine karar verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.

Depremde yıkılan ve 48 kişinin hayatını kaybettiği Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'na ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, onaylı betonarme projesine göre yapılması gereken SP1 betonarme perde kolonunun yerinde bulunmadığı belirlendi.

Bu perde kolunun onaylı betonarme projesine aykırı olarak bina inşa edilirken hiç yapılmadığı tespit edildi.

BİNANIN ALTINDAKİ DERSHANE VE SPOR SALONUNDA KOLON KESİLMEDİĞİ BELİRLENDİ

Raporda, binanın bodrum katındaki spor salonu ile binanın zemin ve 1. katındaki dershanede kolon kesilmesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında kolon kesildiği, binanın statik yapısına etki edecek tadilat değişikliği yapıldığı iddiasıyla tutuklanan spor salonu işletmecileri C.Ç. ve M.D. ile dershane sahibi Ş.A. hakkında, avukatları tarafından bilirkişi raporuna istinaden sulh ceza hakimliğinden tahliyeleri talep edildi.

Talebi değerlendiren hakimlik, binanın yıkılmasında sorumlulukları bulunmadığını gerekçe göstererek, 3 kişinin tahliyesine karar verdi.

Soruşturmada gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanan 2 şüpheliden dershane işletmecisi Ö.T'nin binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle, fenni mesul Ş.A. da 24 Mart'ta hayatını kaybettiğinden savcılığın talebi üzerine haklarındaki adli kontrol tedbiri sulh ceza hakimliğince kaldırıldı.

Binanın müteahhidi Celal İ. ise yaptığı Sözel Apartmanı'nın enkazında kalarak hayatını kaybetmişti.

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