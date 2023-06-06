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Diyarbakır'da depremlerden etkilenen firmalar için 18 tekstil atölyesi inşa edilecek

06.06.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da hazırlanan proje kapsamında kurulacak 18 tekstil atölyesi Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen firmalara tahsis edilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin sanayi ve işgücü üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce geliştirilen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Programı” kapsamında Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğünün hazırladığı "Diyarbakır OSB İşlik Projesi" Karacadağ Kalkınma Ajansına sunuldu.

Projeyle, Diyarbakır OSB'de 1050 kişinin istihdam edileceği 22 bin metrekare alan üzerine 10'u biner, 8'i 500'er metrekare kapalı alana sahip 18 atölye inşa edilecek.

Bu kapsamında yapılacak atölyelerle, kentte bina altlarında üretim yapan ve depremden dolayı faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan tekstil atölyelerine tahsis edilerek tekrar faaliyete geçmeleri ve burada istihdam edilen çalışanların tekrar iş yaşamına dönmeleri hedefleniyor.

Vali Ali İhsan Su, Diyarbakır OSB'de düzenlenen proje imza töreninde, 6 Şubat'taki depremlerde Diyarbakır'da 411 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 255 vatandaşın enkazlardan çıkarıldığını anımsatarak, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Depremde yıkılan ve hasar gören ev ve iş yerlerinin bulunduğunu, devlet ve hükümetin bunlara yönelik çalışmalar yaptığını aktaran Su, ilde istihdama yönelik çok sayıda proje yürüttüklerini, birçok paydaş kurumla emek yoğun gerektiren tekstil sektörüyle ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında OSB'de 18 işlik yapılacağını belirten Su, şöyle devam etti:

"Yapılacak bu işliklerle 1050 kardeşimize istihdam imkanını sağlayacağız. Projenin maliyeti yaklaşık 84 milyon lira. Bunun 54 milyon lirasını kalkınma ajansımız, 30 milyon lirasını da OSB yönetimi eş finansman olarak destek veriyor. İnşallah kısa sürede bunları yapacağız ve özellikle depremde iş yerleri zarar gören tekstil alanında çalışan firmalarımıza vereceğiz. Yeni istihdam imkanlarını vatandaşlarımıza oluşturacağız. Projemizin ilimize, ülkemize hayırlı olsun."

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak da projeyle depremden etkilenen ve bu nedenle üretim kaybı yaşayan firmalara yapacakları işliklerle yer imkanı sunacaklarını belirtti.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından projenin sözleşmesi imzalandı.

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