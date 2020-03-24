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Diyarbakır’da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 24.03.2020 12:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı kamusal alanlarda dezenfekte çalışmalarına devam ederken, görevlilere vatandaşlar alkışlarla, araçlarla yoldan geçenler ise korna çalarak destek verdi.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı kamusal alanlarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı kamusal alanlarda dezenfekte çalışmalarına devam ederken, görevlilere vatandaşlar alkışlarla, araçlarla yoldan geçenler ise korna çalarak destek verdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı kamusal alanlarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma Daire Başkanlığına bağlı ekipler kent genelinde korona virüse karşı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Bağlar ilçesinde bulunan Sento Caddesinde temizlik ve dezenfekte çalışması yaparken, cadde üzerinde bulunan metruk yapılar, çöp konteynerleri, oturma bankları, otobüs durakları, kaldırımlar, iş yeri önleri ve vatandaşların bir arada bulunabileceği kamusal alanları ekiplerce temizlenip dezenfekte edildi.
Temizlik ve dezenfekte çalışması öncesi ellerindeki “Biz sizin için temizliyoruz, evde kal Diyarbakır ve evde kal Türkiye” dövizleriyle vatandaşlara mesaj veren görevlilere, vatandaşlar alkışlarla, araçlarla yoldan geçenler ise korna çalarak destek verdi.
Büyükşehir Belediyesinin temizlik ve dezenfekte çalışmaları ölümcül korona virüs salgının yayılması durdurulana kadar devam edeceği bildirildi.

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