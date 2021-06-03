Diyarbakır'da Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yeni genel müdürlük binası törenle hizmete açıldı

Karaloğlu, Dicle Elektrik'in sadece Diyarbakır'a değil bölgedeki 6 ile hizmet sunan bir şirket olduğuna işaret ederek, "Grup devraldığında burası belki Türkiye'nin elektrik kalitesi ve hizmet bakımından en sorunlu bölgesiydi. Niye, çünkü Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin Türkiye'de elektriğin tarımda en yüksek kullanıldığı illerdi. Bugün de devam ediyor. Bu sene kuraklık da var. Bu sene çiftçinin daha çok elektriğe ihtiyacı var. Dolayısıyla zor bir bölge. 2013'ten bu yana yapılan yatırımların, elektrik arzındaki kalitenin arttığını kendim de şehirde yaşayan bir vatandaş olarak hissediyorum." diye konuştu.

İnsan yaşamı için önemli ihtiyaçlardan biri olan elektriğin artık son 100 yılda her yıl artan oranda yaşamı etkilediğini, özellikle son dijitalleşme ile vazgeçilmez hale geldiğini dile getiren Karaloğlu, elektrik kalitesinin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen faktörlerin başında geldiğini belirtti.

Kaliteli bir elektrik arzı için sadece dağıtım şirketinin çabasının yeterli olmadığını, bu işin vatandaş tarafının da bulunduğunu anlatan Karaloğlu, "Hizmet aldığımız elektrik, su, gaz gibi kamu hizmetlerinin karşılığını öderiz. Ama maalesef bölgemizde elektrik ve suda kayıp kaçak denen bir sorunumuz var." dedi.

Vali Karaloğlu, kesintisiz, kaliteli elektrik isterken vatandaşın da üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade ederek, yapılan çalışmalarla elektrikteki kayıp kaçak oranının ciddi oranda düştüğünü aktardı.

Diyarbakır'ın genelinde elektrik altyapısına dönük yatırımların olacağına işaret eden Karaloğlu, bunların şebeke yenileme ve aydınlatma gibi yatırımlar olduğunu açıkladı.

"Diyarbakır Türkiye'de aydınlatmada en iyi şehirlerden biri. Her yer ışıl ışıl. Bundan da gurur duyuyoruz. Bu seneki yatırımlarımızın arasında aydınlatma yatırımları da var." diyen Karaloğlu, kırsalda şebekenin ömrünü tamamladığını, bunların yenilenmesi gerektiğini bildirdi.

Karaloğlu, "Bu sene kırsalda yatırımlarımız var ama oran olarak baktığımız zaman çok değil. Dicle Elektrik'ten talebim 2022'de, 2023'te, 2024'te özellikle kırsal bölge şebekelerinin yenilenip, arttırılması. Bu sene kırsal yatırımlarımız olacak. İnşallah daha çok köyün şebeke yenilenmesi hedefimizdir. Yeni hizmet binası hayırlı olsun." şeklinde konuştu.