Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında ekili 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Dicle Nehri kıyısında N.Ç'nin Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Hint kenevirleri numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.

Zanlının Emniyet'teki işlemleri sürüyor.



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