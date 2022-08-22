DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen çocuk kayboldu.

Alınan bilgiye göre, ailesi ile Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarına vakit geçirmek için gelen 10 yaşındaki çocuk, nehre düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, nehirde kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz