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Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen çocuk kayboldu

22.08.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen çocuk kayboldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen çocuk kayboldu.

Alınan bilgiye göre, ailesi ile Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarına vakit geçirmek için gelen 10 yaşındaki çocuk, nehre düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, nehirde kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Dicle Nehri‎ Diyarbakır

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