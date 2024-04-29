YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da diyabet okulundan 609 hasta mezun oldu

Diyarbakır’da diyabet okulundan 609 hasta mezun oldu

İHA İHA
29.04.2024 13:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde 2018 yılında açılan Diyabet Okulu 609 hastayı mezun verirken, eğitim alan diyabet hastaları da sağlıklı yaşam konusunda bilgileniyor.

Diyarbakır’da diyabet okulundan 609 hasta mezun oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı kapsamında Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde açılan Diyabet Okulu, 2024 yılının ilk 3 ayında 55 mezun verdi. Diyabette genel bilgiler, diyabet oluşum mekanizması ve fizyopatolojisi, tıbbi beslenme tedavisi, diyabette insülin dışında kan şekeri düzenleyici ilaçlar, diyabette akut ve kronik komplikasyonlar, diyabette fiziksel aktivite ve egzersiz, diyabette yaşam, diyabet hastalarında ayak bakımı, insülin tedavisi, insülin uygulama çeşitleri hakkında bilgilendirme sayesinde, diyabetle koordineli ve kaliteli yaşam hedefiyle açılan diyabet okulunda eğitimler, diyabetli bireylerin yüz yüze katılımı ve soru- cevap eşliğinde gerçekleştiriliyor.
1 iç hastalıkları uzman hekimi, 1 diyetisyen, 1 fizyoterapist, 1 psikolog ve 2 diyabet eğitim hemşiresi tarafından verilen eğitimler sonunda, yapılan mezuniyet töreniyle katılımcılara ’Diyabet Okulu Diploması’ takdim ediliyor. Unutulmamalıdır ki; diyabetin bakım ve tedavisinin sürdürülmesinde uzman yardımı alınması gerekiyor. Eğitim, danışmanlık ve tıbbi tedavi üçgeninde hastalık kontrol altına alınabildiği belirtildi.

Diyarbakır’da diyabet okulundan 609 hasta mezun oldu

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel bireyler ve aileleri kolları sıvadı, serada çilek üretimine başladıÖzel bireyler ve aileleri kolları sıvadı, serada çilek üretimine başladı
Beyoğlu’nda ücretsiz ring seferleri başladıBeyoğlu’nda ücretsiz ring seferleri başladı
Heyelanda bir bölümü çöken Bartın-Kastamonu kara yolunda çalışma başlatıldıHeyelanda bir bölümü çöken Bartın-Kastamonu kara yolunda çalışma başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 29 Nisan Pazartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:18
Öğle
12:21
İkindi
16:08
Akşam
19:15
Yatsı
20:40
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.