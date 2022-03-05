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Diyarbakır'da doktor trafik kazasında hayatını kaybetti

05.03.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da doktor trafik kazasında hayatını kaybetti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alabuğday Mahallesi Aile Sağlık Merkezinde görevli doktor Muaz Gezici'ye, Çüngüş Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir araç çarptı.

Ağır yaralanan Gezici sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çermik Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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