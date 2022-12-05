YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da duvarı ve çelik kasayı delerek cep telefonu çalan 3 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da duvarı ve çelik kasayı delerek cep telefonu çalan 3 zanlı tutuklandı

05.12.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bir iş yerindeki duvarı ve çelik kasayı delerek, 60 cep telefonu çalan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 30 Kasım'da cep telefonu satışı yapılan bir iş yerine duvarı delerek giren 3 kişi, çelik kasayı matkapla açarak 60 cep telefonunu çalıp kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, 3 şüphelinin olay yerinden 2 kilometre uzaklıktaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdığı tespit edildi.

Polis ekipleri düzenledikleri "Kadraj" adı verilen operasyonda, R.G, M.G. ve Ö.K'yi çalıntı 59 cep telefonuyla yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cep telefonları iş yeri sahibine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da bir kişi elektrik direğinde ölü bulunduDiyarbakır'da bir kişi elektrik direğinde ölü bulundu
Kars'ta çiftçilerin patates hasadı devam ediyorKars'ta çiftçilerin patates hasadı devam ediyor
Bayburt’ta gökyüzü gözlem etkinliğine yoğun ilgiBayburt’ta gökyüzü gözlem etkinliğine yoğun ilgi
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır cep telefonu hırsızlık kasa

Diyarbakır Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:12
Öğle
12:15
İkindi
14:45
Akşam
17:07
Yatsı
18:28

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazartesi

Dağkapı Eczanesi
Sur
Gökhan Eczanesi
Yenisehir
Bozan Eczanesi
Baglar
Çağla Eczanesi
Baglar
Liman Eczanesi
Baglar
Nehir Eczanesi
Kayapinar
Ceylan Karavil Park Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.