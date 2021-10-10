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Diyarbakır'da ekim alanı artan mısırda 400 bin ton rekolte bekleniyor

10.10.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar: - "Bu yıl ilimizde 301 bin dekarda mısır tarımı gerçekleştirildi. Dekara 800 kilogram ile 1500 kilogram arasında verim alan üreticilerimiz var. Bu yıl iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz" - Üretici Muhteşem Lala: - "Dekara ortalama 950 kilogram ürün elde ettim. İkinci ürün olarak ektiğim mısırın yetişme süreci devam ediyor. İkinci üründen dekara 1200-1300 kilogram verim bekliyorum"

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN / MEHMET SIDDIK KAYA - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Diyarbakır'da, bu yıl 301 bin dekar alanda yetiştirilen mısırdan yaklaşık 400 bin ton rekolte bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri, modern tarım tekniklerinin kullanılması, tohumunda yapılan ıslah çalışmaları ve sulanabilir alanların genişlemesiyle Diyarbakır'da mısır ekim alanları son yıllarda artış gösterdi.

İldeki mısır ekim alanı 2004'te 32 bin 740 dekar iken 2021 yılında bu rakam 301 bin dekara ulaştı.

- "Bu yıl iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AA muhabirine, ilde mısır hasadının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

"Bu yıl ilimizde 301 bin dekarda mısır tarımı gerçekleştirildi. Dekara 800 kilogram ile 1500 kilogram arasında verim alan üreticilerimiz var." diyen Atalar, rekoltenin 400 bin ton civarında olacağını tahmin ettiklerini aktardı.

Atalar, mısırın kullanım alanının çok geniş olduğuna işaret ederek, "Mısır, yağ sanayi için ve hayvan yemi olarak da olmazsa olmaz ürünlerden. Tarladan toplanan mısırın anızlarından da elektrik ve ısı enerjisi elde edilmekte. Çok yönlü kullanılan bir ürün." dedi.

Merkez Sur ilçesinin kırsal Bahçecik Mahallesi'ndeki üreticilerden Baran Lala, ailesiyle yaklaşık 1500 dönüm arazisinde üretim yaptığını söyledi.

Daha önce sulama imkanı bulunmayan tarlalarında kuru şartlarda buğday, arpa ve mercimek ürettiklerini dile getiren Lala, yaklaşık 6 yıldır sulu tarıma geçtiklerini aktardı.

Lala, mısır ve pamuk ekimine başladıklarını anlatarak, "Sulu tarıma geçince gelirimiz de değişti. İlk olarak mısır ekimine 2015'te başladık. Yıllara göre ekim alanları da değişti." şeklinde konuştu.

- "Birinci ürüne göre ikinci ürün daha iyi"

Muhteşem Lala ise toplam 1200 dönüm arazisinde mısır, pamuk, buğday ve arpa ürettiğini belirtti.

Mısırı, arazisinin 300 dönümüne birinci ürün, 120 dönümüne ise ikinci ürün olarak ektiğini anlatan Lala, şunları söyledi:

"Dekara ortalama 950 kilogram ürün elde ettim. İkinci ürün olarak ektiğim mısırın yetişme süreci devam ediyor. İkinci üründen dekara 1200-1300 kilogram verim bekliyorum. Bu yıl birinci ürüne göre ikinci ürün daha iyi."

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