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Diyarbakır'da eşini öldüren, baldızı, yakını ve 3 çocuğunu yaralayan zanlı tutuklandı

05.02.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da eşini öldüren, baldızı, yakını ve 3 çocuğunu yaralayan zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da eşini öldüren, baldızı, yakını ve 3 çocuğunu yaralayan şüpheli Mehmet Büyük "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekibin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan şüpheli Büyük'ün işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi'nde oturan Mehmet Büyük, 3 Ocak 2021'de eşi Süreyya Büyük ve kızı Yağmur Büyük'e şiddet uygulaması üzerine yapılan adli tahkikat sonucunda mağdur anne ve kızı 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kendi istekleriyle Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) teslim edilmişti.

Mağdur Süreyya Büyük, 21 Ocak'ta ŞÖNİM'e verdiği dilekçeyle merkezden ayrıldıktan sonra evini Diyarbakır'a taşıması koşuluyla eşi Mehmet Büyük ile anlaşmış, 28 Ocak'ta taşınmak maksadıyla Hantepe Mahallesi'ne gitmişti.

Aynı gün taşınırken eşyaların araca yüklendiği sırada, Mehmet Büyük av tüfeğiyle eşi Süreyya Büyük'ü öldürmüş, baldızı Fatma Sever'i ağır, yakını Ebubekir Büyük ve çocukları Azat, Ömer ile Enes Büyük'ü hafif yaralamıştı.

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