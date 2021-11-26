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Diyarbakır'da eşini satırla yaralayan firari hükümlü yakalandı

26.11.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da eşini satırla yaralayan firari hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde eşini satırla yaralayan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Kasım'da B.H'nin uğradığı satırlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmasının ardından operasyon başlattı.

Karısını yaraladığı satırla yakalanan M.H'nin "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.H. cezaevine gönderildi.

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