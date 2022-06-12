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Diyarbakır'da eşini silahla yaralayan koca yakalandı

12.06.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da eşini silahla yaralayan koca yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eşini silahla yaralayan koca jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Çermik Kavşağı'nda 30 Mayıs'ta karısı G.K'yi (37) silahla yaraladıktan sonra kaçan A.K'nin (37) Sütyüzü mevkisinde olduğunu tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, A.K'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Gözaltı Diyarbakır

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