Diyarbakır’da evlat nöbetinde 49’uncu buluşma yaşandı

PKK/KCK’ya yönelik operasyonlarla huzur ve güvenin tesisi için çalışmalar devam ederken, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) çerçevesinde örgüt tarafından dağa kaçırılan çocukların aileleriyle de görüşülerek ikna faaliyetleri sürdürülüyor. Bu çerçevede ekipler, Diyarbakır’da 11 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Zülfiye Coşkun’un ailesine kavuşması için çalışma yürüttü. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca (İSU) yapılan müşterek ikna çalışmaları neticesinde Zülfiye Coşkun, 23 Ocak’ta Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Zülfiye Coşkun, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale’de düzenlenen buluşmada ailesine kavuşmanın sevincini yaşadı. Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetine 373. aile olarak katılan Hayriye Coşkun ile kızın amcası ve kardeşleri, yıllar sonra kavuştukları Zülfiye’ye sarılıp gözyaşı döktü.

11 yıl sonra evlatları ile yeniden buluşan Coşkun ailesi, çok mutlu olduklarını belirterek, güvenlik güçlerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Coşkun ailesinin evlatlarına kavuşmasıyla oturma eylemi yaparak çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 49’a yükseldi.

