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Diyarbakır'da eylül ayında düzenlenen asayiş operasyonlarında 201 şüpheli tutuklandı

07.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da eylül ayında düzenlenen asayiş operasyonlarında 201 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 201 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, eylül ayında il genelinde yürütülen çalışmalarda 31 av tüfeği, 46'sı kuru sıkı 249 tabanca, uzun namlulu silah ve 2 bin 519 fişek ele geçirildi, 3 bin 562 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 201'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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