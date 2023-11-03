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Diyarbakır’da fabrikada ustalar ile çalışanlar arasında kavga: 1 ölü, 3’ü ağır 13 yaralı

03.11.2023 08:22 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde fabrika çalışanlarıyla ustalar arasında silah, bıçak, demir ve sopanın kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 3’ü ağır 13 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da fabrikada ustalar ile çalışanlar arasında kavga: 1 ölü, 3’ü ağır 13 yaralı

Edinilen bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında Bismil ilçesi Of Köyü yolu üzerindeki çırçır fabrikasında fabrika çalışanlarıyla ustabaşı arasında iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silah, bıçak, sopa ve demir kullanılarak kavga yaşandı. Olayda; A.A., Y.A., Ş.A., H.A., M.A., K.A., C.A., E.A., R.A., İ.A., M.A., M.A., Ü.D. ve H.İ.D yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerindeki yaralıları Bismil İlçe Devlet Hastanesi’ne ve Dicle Üniversitesi Hastaneleri’ne kaldırdı. C.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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