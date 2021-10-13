Diyarbakır'da firari 2 hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda firari 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2004 yılında Diyarbakır il merkezinde "kasten adam öldürme" suçundan 17 yıldır firari olarak aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.D. ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.D. Ergani ilçesinin Caferan Mahallesi'nde yakalandı.

İşlemlerinin ardından M.D. ve Z.D. cezaevine gönderildi.

