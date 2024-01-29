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Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

AA AA
29.01.2024 09:33 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik 3 ay boyunca çalışma yürüttü.

Çalışmada, güzellik ve masaj salonlarında masaj adı altında fuhuş yapıldığı, internet üzerinden reklam veren masaj salonlarının telefonda şifreli konuşarak randevu verdikleri belirlendi.

Polisin bir güzellik salonunun bulunduğu plazayı takibi sırasında güzellik salonunun işletmecisi şüpheli D.Y. tartıştığı bir kişiye tabancayla ateş etti. Olayda yaralanan kişi, kız arkadaşının fuhuş yapmadığı için işten çıkarıldığını ve bu yüzden tartışma çıktığını aktardı.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak "Balans" adlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheliler D.Y, N.D, B.M, A.K, M.K, N.Ö, Y. E, N.Ö. ile S.G. yakalandı.

Aramalarda ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi, cep telefonları ve bilgisayarlara el konuldu, güzellik salonları mühürlenip kapatılarak idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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