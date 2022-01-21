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Diyarbakır'da gazdan etkilenen gence ambulans helikopterle ulaşıldı

21.01.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da gazdan etkilenen gence ambulans helikopterle ulaşıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Kırkkoyun köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 19 yaşındaki Saadet Yılmaz, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan genç kız ailesi tarafından Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun Pirinçlik mevkisine kadar getirildi.

Genç kızın durumunun ağırlaşması üzerine aile durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Kent merkezinden havalanan ambulans helikopter, hastanın bulunduğu Pirinçlik mevkisine iniş yaptı.

Sağlık ekiplerince helikoptere alınan Yılmaz, götürüldüğü Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

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