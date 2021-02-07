Diyarbakır’da Geleceğin Yeni Kaşifleri yarışması düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüme katkı sunmak ve Bilgi Evinde öğrenim gören öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için Geleceğin Yeni Kaşifleri yarışmasını düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi Evi öğrencilerinin var olan yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geri dönüşüme katkı sunmak için Geleceğin Yeni Kaşifleri yarışmasını düzenledi. Gerçekleşen yarışmadan önce rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi, öğrencilere bilgilendirmede bulundu. Öğrencilerin yarışmaya katılacakları proje ve tasarımlarla ilgili çocuklara belirli bir süre verildi. Verilen süre zarfında gruplara ayrılan öğrencilere eğitmenler, rehberlik yaptı. Çok sayıda öğrencinin katılım gösterdiği yarışma korona virüs salgını nedeniyle online sistemle düzenlendi.

Birbirinden farklı projeler ortaya çıktı

Geleceğin Yeni Kaşifleri yarışmasında öğrenciler, çoraptan bebek, oyuncak yapımı, kartondan ev tasarımı, pet şişeden saksı, kartonlardan Diyarbakır Surları ve On Gözlü Köprü gibi çalışmalara imza attı. Yapılan çalışmalarla hem geri dönüşüme katkı sağlandı hem de öğrencilerin yetenekleri ortaya çıkarıldı.

Öğrenciler, tamamladıkları proje çalışmalarını pandemi nedeniyle 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatleri olan 13.00-16.00 arasında Bilgi Evi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimine ulaştırdı. Proje ve tasarım atölyesinde değerlendirilen çalışmalarda en başarılı projeler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.



