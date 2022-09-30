Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 26 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda, 5 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli cezaevine gönderildi.



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