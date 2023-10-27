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Diyarbakır'da gönüllü bağışçı, Cumhuriyet'in 100. yılında 100. kez kan bağışında bulundu

27.10.2023 15:36 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da gönüllü bağışçı Aydoğan Eğin, Cumhuriyet'in 100. yılında 100. kez kan bağışı yaptı.

Aslen Bingöllü olan ve İstanbul'da yaşayan Eğin (48), 18 yaşından itibaren düzenli olarak kan bağışlıyor.

Cumhuriyet'in 100. yılında Diyarbakır'da 100. kez Türk Kızılay'a kan veren Eğin, gönüllü kan bağışçısı olmaya çocuk yaşlarda karar verdiğini söyledi.

İlk etapta kan bağışçısı olarak rekor kırmayı hedeflediğini dile getiren Eğin, Cumhuriyet'in 100. yılında 100. kez bağışta bulunarak, topluma kan verme bilincini aşılamak istediğini belirtti.

Eğin, 1993 yılında başladığı kan bağışını bugüne kadar düzenli olarak sürdürdüğünü ifade ederek şöyle dedi:

"Bu memleket kolay kurulmadı. Bu memleket kanlarımızla kuruldu. O yüzden de kanın hepimiz için bir önemi var. Al bayrağımızda kanımız işlenmiş. Bu nedenle 100. yılda 100. kez bağışı yapmak benim için onur ve gurur meselesiydi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde kanın nasıl ihtiyaç olduğunu gördük. Kan ilaç değil, gidip eczaneden alamıyorsunuz. O yüzden de sürekli kan bağışında bulunmak gerekiyor. Dedelerim Rus harbinde savaşmış ve dedelerimin kazandığı İstiklal madalyaları var. Dedelerimizin kurduğu bu Cumhuriyet'i Allah'ın izniyle ilelebet devam ettireceğiz."

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Diyarbakır kızılay kan merkezi

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