Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
İlçede 5 Eylül'de yol kontrol noktasında yapılan uygulama esnasında gözaltına alınan ve birinin üzerinde kentte görev yapan bazı polislerin bilgilerinin yer aldığı not bulunan 4 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
Hakimlik, diğer iki şüphelinin de adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmasına karar verdi.
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