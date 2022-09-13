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Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı

13.09.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

İlçede 5 Eylül'de yol kontrol noktasında yapılan uygulama esnasında gözaltına alınan ve birinin üzerinde kentte görev yapan bazı polislerin bilgilerinin yer aldığı not bulunan 4 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Hakimlik, diğer iki şüphelinin de adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmasına karar verdi.

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