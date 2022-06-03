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Diyarbakır'da hakkında terör suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

03.06.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da hakkında terör suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, "PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'nin merkez Bağlar ilçesinde olduğu tespit edildi.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

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