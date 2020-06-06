YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da Hazreti İsa ve Meryem figürlü tablo ile heykel ele geçirildi

Diyarbakır'da Hazreti İsa ve Meryem figürlü tablo ile heykel ele geçirildi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.06.2020 10:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da Hazreti İsa ve Meryem figürlü tablo ile heykel ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, İbranice el yazmalı kitap, parşömen üzerine baskılı Hazreti İsa ve Meryem figürlerinin olduğu tablo ile bir heykel ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergani ilçesinde ikamet eden 3 şüphelinin, tarihi eser satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi aldı.

Ekiplerce, ilçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, tarihi eserleri satmaya çalışan 3 zanlı ile alıcı 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada, 11x10 cm ebatlarında 36 yaprak ve 18 sayfadan oluşan deri üzerine İbrani alfabesiyle yazılmış el yazmalı kitap, parşömen üzerine baskılı Hazreti Meryem ve Hazreti İsa figürlerinin olduğu tablo ve heykel ile ruhsatsız tabanca, buna ait 3 şarjör ve 16 fişek ele geçirildi.

Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine teslim edildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yeni bir aşk mı doğuyor? Yeni bir aşk mı doğuyor?
PARTNER İnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler İnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Tatvan’dan bir daire karantinaya alındı

Tatvan’dan bir daire karantinaya alındı

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Çeşme’de mavi bayrağı göndere çekip hizmete başladılar

Çeşme’de mavi bayrağı göndere çekip hizmete başladılar

Demirtaş: “Virüsle olan mücadelemiz bitmedi”

Demirtaş: “Virüsle olan mücadelemiz bitmedi”

Diyarbakır Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

İmsak
03:04
Sabah
04:50
Öğle
12:23
İkindi
16:16
Akşam
19:46
Yatsı
21:24

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Bin Yıllardır Süren İhtişam: Hasuni Mağaraları

Bin Yıllardır Süren İhtişam: Hasuni Mağaraları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.