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Diyarbakır'da HDP il ve ilçe binasında arama

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.10.2020 13:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da HDP il ve ilçe binasında arama

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında HDP İl Başkanlığı ile Yenişehir ilçe binasında polis ekiplerince arama yapılıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekiplerince HDP il ve ilçe binasında arama yapılmaya başlandı.

Arama sırasında birçok örgütsel doküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ele geçirildi. Yenişehir ilçe binasında yapılan arama kapsamında HDP Yenişehir İlçe Başkanının da bulunduğu iki kişi gözaltına alındı, cep telefonlarına el konuldu.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için önünde oturma eylemini sürdürdüğü HDP il binası ile ilçe binasında polis ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

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