YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da hırsızlar önce duvarı, sonra çelik kasayı deldi

Diyarbakır’da hırsızlar önce duvarı, sonra çelik kasayı deldi

05.12.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da bir telefoncu dükkanı duvarını delen hırsızlar, çelik kasayı da matkapla açıp iş yeri sahibini 300 bin TL zarara uğratırken, 60 adet de telefon çaldı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgilere göre, 30 Kasım gecesi Diyarbakır’da bir telefoncu dükkanına duvarı delerek giren hırsızlar, çelik kasayı çağırdıkları “çilingir” lakaplı hırsız matkapla açtı. İş yeri sahibi, 300 bin lira zarara uğratıldı. Meydana gelen hırsızlık olayında ayrıca 60 adet telefon çalındı.

Olay yerinden kaçan 3 şüpheli, ellerinde koli ve çantalarla olay yerinden uzaklaşırken yüzleri kapalı şekilde kameralara yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu detaylı inceleme sonucu olay yerinden 2 kilometre uzakta şüphelilerin yüzlerini açık bir şekilde görüntülemeyi başardı.

Şüphelilerin kimliklerinin R.G., M.G. ve Ö.K olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı gün yapılan operasyonda şüphelileri çalıntı 59 adet telefonla yakaladı. Ele geçen telefonlar iş yeri sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da bir kişi elektrik direğinde ölü bulunduDiyarbakır'da bir kişi elektrik direğinde ölü bulundu
İzmir'de polisten kaçan şüphelilerden biri çıkan arbedede öldüİzmir'de polisten kaçan şüphelilerden biri çıkan arbedede öldü
Aydın’ın 4 ilçesinde hayvan içme suyu göleti yapılacakAydın’ın 4 ilçesinde hayvan içme suyu göleti yapılacak
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:12
Öğle
12:15
İkindi
14:45
Akşam
17:07
Yatsı
18:28

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazartesi

Dağkapı Eczanesi
Sur
Gökhan Eczanesi
Yenisehir
Bozan Eczanesi
Baglar
Çağla Eczanesi
Baglar
Liman Eczanesi
Baglar
Nehir Eczanesi
Kayapinar
Ceylan Karavil Park Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.