Diyarbakır'da hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, merkez Bağlar ilçesinde evden, merkez Yenişehir ilçesinde 4 iş yerinden 3 televizyon, 2 bilgisayar ve kameranın çalındığı tespit edildi.

Hırsızlık olaylarının zanlısının daha önce 19 hırsızlık olayına karışan F.Ş.A. olduğu belirlendi.

Zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklandı.



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