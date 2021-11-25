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Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı

25.11.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile merkez Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden yapılan hırsızlık üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli Y.İ. (20), H.E. (19), Y.D.B. (20) ve A.B.A'yı (15) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Bu arada, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu ve yüzleri cerrahi maskeli 4 kişinin iş yerinin camını kazmayla kırdıkları ve içeriden bir miktar malzeme aldıkları görülüyor.

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