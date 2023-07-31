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Diyarbakır’da iki esnaf arasında silahlı park kavgası: 2 yaralı

31.07.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da iki esnaf arasında park sorunu nedeniyle çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya döndü. Kavgada baba ve oğlu yaralandı.

Diyarbakır’da iki esnaf arasında silahlı park kavgası: 2 yaralı

Olay, 12.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi eski Mardin Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki esnaf arasında kaldırım kenarına ‘park etme’ nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan arbedenin ardından kavganın büyümesiyle silahlar çekildi. Silahlı kavgada, baba M.S. ile oğlu S.S. ayağından yaralandı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastaneye kaldırdı.
Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.


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