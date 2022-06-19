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Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

19.06.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesinde bir restoranda 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 4 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı mermilerin restoranın karşısında yer alan özel hastanenin duvarına ve camlarına isabet ettiği görüldü.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı.

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

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