Diyarbakır’da işlenen cinayetin failleri yakalandı

Bismil İlçesinde, ailesi tarafından kayıp olarak aranan Umut Çakmak’ın cansız bedeni 24 Kasım Cumartesi günü kırsal Aralık Mahallesinde Dicle Nehri kenarında bulunmuştu. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı gün olayla ilgili soruşturma başlatılmış, İl ve Bismil İlçe Jandarma Komutanlıkları olayı aydınlatmak için çalışmalarına başlamıştı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında çalışmalarına başlayan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) detaylı araştırmalar yaparak bölgede bulunan tüm kameraları inceledi. Yapılan araştırmalar sonucunda cinayeti işlediği düşünülen zanlı M.E ile kendisine yardım ve yataklık yaptığı belirtilen İ.Ö gözaltına alındı.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI, CİNAYET SİLAHI DİCLE NEHRİNE SAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Jandarma ekipleri, gözaltına alınan cinayet zanlısı M.E. ile İ.Ö.’yü olay yerine götürerek keşif gerçekleştirdi. Yapılan keşif neticesinde, cinayet silahının Dicle Nehrine atıldığının öğrenilmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri dedektörler ile birlikte Dicle Nehrinde cinayet silahını aradı. Cinayet silahı olduğu belirtilen Kalaşnikof marka silah bugün ekipler tarafından suyun altında bulunarak soruşturma dosyasına dahil edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Jandarmada gerçekleştirilen sorgu ve olay yerinde yapılan keşfin ardından mahkemeye sevk edilen cinayet zanlısı M.E. ile yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen İ.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği ve cinayet zanlısı M.E.’nin bu nedenle cinayeti gerçekleştirdiği belirtildi.

