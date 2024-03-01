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Diyarbakır’da kaçak silah operasyonu: 8 tabanca ele geçirildi

İHA İHA
01.03.2024 14:37
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Diyarbakır’da kaçak silah operasyonunda 8 tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır’da kaçak silah operasyonu: 8 tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçla ve suçlularla iltisaklı olan ve suç örgütüne dönüşebilme potansiyeli bulunan zanlılara yönelik çalışma yürüttü. Çalışmanın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda bazı adreslere operasyon düzenlendi. "Elek 2.0" adı verilen operasyon kapsamında adreslerdeki aramalarda, un dolu kazan ve lavabo arkasında gizlenmiş 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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