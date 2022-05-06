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Diyarbakır'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

06.05.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Zeki Güler idaresindeki 21 ABK 543 plakalı kamyonet ile sürücüsü tespit edilemeyen 21 AAK 681 plakalı otomobil, TOKİ Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücü Güler ile araçlardaki Nesim Özcan (53), Mehmet Ali Demirtaş (50) ve Hüseyin Aslan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nesim Özcan ve Mehmet Ali Demirtaş müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

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