Diyarbakır'da kapkaç ve yankesicilik yaptıkları gerekçesiyle 11 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kapkaç ve yankesicilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 zanlıdan 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kapkaç ve yankesicilik olaylarına karşı çalışma yapıldı.

Ekipler, 102 saatlik kamera görüntülerini izledi, olayların meydana geldiği saatleri baz alarak sokak çalışmaları yaptı.

Çalışma sonucu 2'si suçüstü olmak üzere 10 kapkaç ve 2 yankesicilik olayı aydınlatıldı, 12 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Kapkaç ve yankesicilik yoluyla çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.



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