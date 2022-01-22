Diyarbakır'da kar nedeniyle yolu kapanan 941 kırsal mahalleye ulaşım sağlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, son 49 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 941 kırsal mahalleye ulaşımı sağladı, hastaları hastanelere ulaştırdı, evsizleri otellere yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların olumsuz hava koşulları nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kent merkezi ve ilçelerde karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından kırsal ilçelerde 109 araç ve 188 personelle yapılan çalışmalarda, 1047 kırsal mahalleden 941'inin yolu açıldı, 5 bin 812 kilometrelik yol kardan temizlendi, 106 kırsal mahalleye ulaşımın sağlanması için çalışmalar sürdürülüyor.

- 98 hasta hastanelere yetiştirildi

Kulp ilçesinde 4, Ergani'de 1 ve Hani'de 1 hastanın hastaneye ulaştırıldığı çalışmalarda, karın kentte etkili olduğu günden bu yana 98 hastanın hastanelere ulaşması için yollar açıldı.

Kent merkezinde süren çalışmalarda ise ekipler, 250 kilometrelik yol ağında 71 personel, 7 kar küremeli tuz serici, 2 kar küreme aracı, 5 greyder, 14 kazıcı ve yükleyici, 2 kamyonet, 5 pikap, traktör ve 2 loder ile temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlıkları tarafından oluşturulan ekipler, merkez ilçelerindeki bulvar, cadde, sokak, kaldırım ve meydanları kar küreme araçlarıyla temizledi ve buzlanmanın önüne geçilmesi amacıyla tuzlama çalışmaları yaptı.

- Evsizler otellere yerleştirildi

Soğuk havalarda vatandaşların mağdur olmaması için özel ekip oluşturan Zabıta Daire Başkanlığı da hastaneler, otogar, tren istasyonu, otobüs durağı ve parklarda yaşayan evsizlere yönelik çalışma yaptı.

Zabıta ekiplerince tespit edilen yardıma muhtaç ve evsizler kentteki otellere yerleştirildi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ise 20 personelden oluşan 5 ekip, belirli noktalara köpek ve kedi maması bıraktı.

- 12 bin 400 ailenin faydalandığı sosyal kartlara 400'er lira yatırıldı

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kış aylarında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için 12 bin 400 ihtiyaç sahibinin faydalandığı sosyal kart hesaplarına 400'er lira yatırdı.

İhtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına para yatırılmasıyla ilgili atılan bilgilendirme mesajında, Vali Münir Karaloğlu, "Kıymetli hemşerim, Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz sosyal kart uygulamamız kapsamında, 400 liralık destek ödememiz kartınıza yüklenmiştir. Hayırlı ve bereketli olsun, güle güle kullanın." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz yıl 17 ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi 12 bin 110 ailenin hesaplarına dört farklı dönemde toplam 9 milyon 409 bin 50 lira yatırıldı.

Bu yıl için çalışmalarını tamamlayan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 12 bin 400 aileye desteklerini sürdürecek.

Öte yandan, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ardından soğuklardan kaynaklı arızalanan su şebekelerine müdahale etti.

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